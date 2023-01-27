Звезда «Универа» Гогунский назвал сбежавших из России артистов недалекими людьми

Актер и певец Виталий Гогунский высказался о сбежавших из России знаменитостях. Звезда сериала «Универ» считает их недалекими людьми.
По словам Гогунского, покинувшие Россию знаменитости своим отсутствием очистили страну. Он заявил, что уехали представители «всего самого недостойного». Актер призвал подобных звезд оставаться там, где они сейчас находятся.
«Это недалекие люди, погрязшие в грехах», – сказал Гогунский в интервью «Народным Новостям».
Актер также предрек взрыв российской культуры через два года. Все будет происходить незаметно и единичными вспышками. Благодаря отъезду открестившихся от страны знаменитостей в России появятся достойные артисты, уверен он.
Гогунский также считает, что сила отечественной культуры в доброте. Артисту хочется жить после просмотра русских и советских фильмов.