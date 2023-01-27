«Крепко подумать». Юрист спрогнозировал ответ Москвы на попытку ЕС передать российские активы Украине

Намерение стран G7 и Евросоюза (ЕС) любой ценой использовать замороженные активы Банка России (ЦБ РФ) для восстановления Украины не имеет юридических оснований, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Агентство Bloomberg ранее писало, что юридическая служба ЕС нашла способ временно заимствовать как минимум 36,8 млрд долларов, принадлежащих России. С правовой точки зрения — это возможно, но при условии, если будут использоваться только ликвидные активы, а в будущем основную сумму и проценты придется вернуть ЦБ РФ, полагают источники.
«Бедные "европейские юристы" не нашли "четких юридических оснований" для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность "временно" использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — возмутился Клишас в Telegram-канале.
Не найдя способ полностью завладеть активами Москвы, Брюссель решил объединить их с целью последующей выгоды: речь идет о порядка 300 млрд долларов отечественных ресурсов по всему миру, 36,8 млрд долларов из которых находятся на счетах европейских банков. При этом в ЕС не знают окончательной цифры, что значительно усложняет ситуацию. Только после точной оценки Еврокомиссия сможет перейти к задуманному, сообщает издание.
Однако история с подобными манипуляциями, даже с «оговорками», как временное использование средств, «весьма сомнительная», сказала в беседе с «Политикой Сегодня» Марина Силкина, юрист в области международного права.
«Есть определенные условия, есть нормы закона, международного права, которые не позволяют такие манипуляции произвести без согласия и ведома России. <…> Поэтому любые такие шаги получат определенную реакцию со стороны России и определенные требования будут предъявлены к европейским партнерам, странам, в зависимости от того, чье [в итоге] это будет решение», — объяснила эксперт.
Прежде чем принимать и даже планировать такие решения, стоило «крепко подумать», отметила Силкина. Юрист напомнила, что Москва неоднократно называла неправомерными инициативы по заморозке и возможному изъятию активов.
Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова характеризовала намерения завладеть российскими ресурсами воровством, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обращал внимание на демонстрацию Западом «краха святости частной собственности».
В дальнейшем со стороны России, как считает собеседница «ПС», будет предпринято два решения: правовые механизмы и требования о возврате замороженных средств, а также зеркальные меры, чтобы в дальнейшем похожих шагов в отношении РФ сделано не было.
Страны «Большой семерки» и ЕС неоднократно высказывались о передаче активов Киеву, но пока какая-либо законодательная база для таких действий отсутствует. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ.
Впрочем Россия имеет прививку от подобного изъятия активов. Владелец «Норникеля» Владимир Потанин рассказал, что она появилась еще в 1917 году — подробности в материале «Политики Сегодня».