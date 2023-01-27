«Крепко подумать». Юрист спрогнозировал ответ Москвы на попытку ЕС передать российские активы Украине

Не найдя способ полностью завладеть активами Москвы, Брюссель решил объединить их с целью последующей выгоды: речь идет о порядка 300 млрд долларов отечественных ресурсов по всему миру, 36,8 млрд долларов из которых находятся на счетах европейских банков. При этом в ЕС не знают окончательной цифры, что значительно усложняет ситуацию. Только после точной оценки Еврокомиссия сможет перейти к задуманному, сообщает издание.