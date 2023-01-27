Песков заявил, что США уже много лет распространяют голословные обвинения в адрес ЧВК «Вагнер»

США уже много лет занимаются демонизацией ЧВК «Вагнер», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов об обоснованности обвинений Запада в адрес ЧВК «Вагнер». Песков заметил, что США еще ни разу не предоставили каких-либо внятных доказательств своим словам.
«Мы же с вами не вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК "Вагнер" из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколь-нибудь внятных аргументов мы с вами никогда не видели и не читали», — отметил Песков.
Предприниматель Евгений Пригожин ранее попросил координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джона Кирби назвать преступление, которое совершила ЧВК «Вагнер».