В ЕОС оценили позицию МОК по допуску российских спортсменов к турнирам

Организация Европейские олимпийские комитеты (EOC) прокомментировала новое заявление МОК по условиям допуска россиян к международным турнирам.
Руководство ЕОС поддержала позицию МОК, который выразил готовность допускать до международных соревнований россиян, выступающих против СВО на Украини. Об этом говорится в заявлении организации.
«Мы не считаем, что спортсменам следует запрещать участвовать в соревнованиях на основании паспорта. EOC продолжит работу по поиску возможных решений в соответствии с консультациями с МОК», — подчеркнули в ЕОС.
В конце февраля 2022 года российских спортсменов стали массово отстранять от участия в международных турнирах. Это связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.