Песков дал характеристику получившему госнаграду Гаспаряну из группы «Вагнер»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал награждение командира штурмовой группы ЧВК «Вагнер» Айка Гаспаряна медалью «За отвагу».
Пресс-секретарь президента России обратил внимание журналистов, что боец является участником специальной военной операции ВС РФ на Украине. Песков также высоко оценил его качества.
«Он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой», — пояснил официальный представитель Кремля.
Подчеркивается, что Айк Гаспарян удостоен награды от российского лидера Владимира Путина. Предприниматель Евгений Пригожин также вручил бойцу ЧВК «Вагнер» медаль «За взятие Соледара».