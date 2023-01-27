С Новым Годом!

Песков дал характеристику получившему госнаграду Гаспаряну из группы «Вагнер»

Общество
Песков дал характеристику получившему госнаграду Гаспаряну из группы «Вагнер»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал награждение командира штурмовой группы ЧВК «Вагнер» Айка Гаспаряна медалью «За отвагу».

Пресс-секретарь президента России обратил внимание журналистов, что боец является участником специальной военной операции ВС РФ на Украине. Песков также высоко оценил его качества.

«Он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой», — пояснил официальный представитель Кремля.

Подчеркивается, что Айк Гаспарян удостоен награды от российского лидера Владимира Путина. Предприниматель Евгений Пригожин также вручил бойцу ЧВК «Вагнер» медаль «За взятие Соледара».

#дмитрий песков #государственная награда #владимир путин #Айк Гаспарян #евгений пригожин #медаль за отвагу