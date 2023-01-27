С Новым Годом!

Bloomberg: ВСУ полностью измотаны перед предстоящим наступлением российской армии

Армия
Bloomberg: ВСУ полностью измотаны перед предстоящим наступлением российской армии

Вооруженные силы Украины оказались полностью истощены перед крупным наступлением российской армии. Об этом пишут эксперты американского агентства Bloomberg, сообщает «ПолитРоссия».

По их мнению, принятие решения о срочных поставках западной бронетехники на Украину связано с предстоящим наступлением ВС РФ. Однако страны НАТО могут не успеть доставить вовремя танки для ВСУ.

«Украина и ее союзники предупреждают о приближении нового российского наступления и предполагают, что оно может начаться до того, как Киев получит недавно обещанные поставки американских и европейских танков», — пишет Bloomberg.

Эксперты агентства отмечают, что Россия значительно улучшила свою тактику с момента начала спецоперации, в то время, как украинская армия оказалась измотана и утратила способность наступать.

#Украина #всу #вс рф #спецоперация