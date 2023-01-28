Губернатор Петербурга проигнорировал жалобы горожан на платные парковки

С момента введения в Санкт-Петербурге системы платных парковок они стали настоящим «клондайком» для администрации губернатора Александра Беглова. «Политика Сегодня» много раз писала о претензиях жителей Северной столицы касательно того, что деньги с парковочных мест уходят в карман градоначальнику.
Сам Беглов, впрочем, никаких проблем с парковками в городе не видит. Во время прямой линии 28 января градоначальник и вовсе проигнорировал данную тему, несмотря на сотни жалоб, которые писали горожане на его странице в «ВКонтакте».
Платные проковки не только не находят отклика в сердцах петербуржцев, но и не справляются со своей главной задачей, заявленной Смольным, — не разгружают улицы. Ситуацию усугубило наплевательское отношение городских властей к уборке снега. В некоторых районах из-за сугробов припарковаться элементарно негде.
При этом зону платной парковки планируют увеличить еще на два района. В городском Комитете по транспорту ранее обещали, что это произойдет в 2023 году, речь идет о Выборгском и Калининском районах (около 7,5 машиномест).
Сейчас платить за парковочное место водитель должен с 8:00 до 20:00 ежедневно. Один час стоянки для легкового автомобиля будет стоить 100 рублей, льготное парковочное разрешение для местных жителей — 1800 рублей в год.
В цивилизованных городах мира средства от платных парковок идут на развитие общественного транспорта, строительство и оформление велосипедных дорожек и так далее. В Петербурге ситуация иная — многострадальная транспортная реформа в несколько раз ухудшила положение дел в сфере пассажирских перевозок, многие удобные для людей маршруты были просто расформированы.
Экспертное сообщество в один голос говорит о том, что ситуацию в городе трудно назвать нормальной. К примеру, член общественного совета Федерального дорожного агентства Игорь Моржаретто ранее утверждал, что ситуация с парковками будет ухудшаться и далее, как и стоимость парковочных мест:
«На опыте Москвы мы видим, что за несколько лет с небольшого участка в самом центре зона платной парковки уже "вылилась" за МКАД. Это – нормальная история. Естественно, в Санкт-Петербурге будет точно так же. И абсолютно точно: тарифы тоже будут расти так же, как и в столице – иначе смысла от этих зон никакого не будет».
Подробнее о том, как несколько десятков тысяч жителей Петербурга требуют отправить Беглова в отставку, «ПС» писала ранее.