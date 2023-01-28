Губернатор Петербурга проигнорировал жалобы горожан на платные парковки

В цивилизованных городах мира средства от платных парковок идут на развитие общественного транспорта, строительство и оформление велосипедных дорожек и так далее. В Петербурге ситуация иная — многострадальная транспортная реформа в несколько раз ухудшила положение дел в сфере пассажирских перевозок, многие удобные для людей маршруты были просто расформированы.