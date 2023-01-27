Алкотрейдеры Татарстана вернули в бюджет 176 млн налогов

Попутно Липский заявил, что собираемость налогов в Татарстане в рамках расследуемых уголовных дел неуклонно и заметно растет. Так, в 2020 году она составляла 300 миллионов рублей, а в 2022 году достигла двух миллиардов 120 миллионов рублей.