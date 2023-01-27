Пригожин решил помочь американцам с расследованием преступлений ЧВК «Вагнер»

Пригожин ответил на запрос американской газеты The Wall Street Journal, которая попросила прокомментировать признание ЧВК «Вагнер» криминальной организацией. В ответ на запрос бизнесмен сообщил, что была проведена внутренняя проверка, в результате которой никаких преступлений со стороны «музыкантов» выявлено не было.