Пригожин решил помочь американцам с расследованием преступлений ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на признание ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Предприниматель решил помочь американцам с расследованием преступлений, которые якобы совершены «музыкантами».
Пригожин ответил на запрос американской газеты The Wall Street Journal, которая попросила прокомментировать признание ЧВК «Вагнер» криминальной организацией. В ответ на запрос бизнесмен сообщил, что была проведена внутренняя проверка, в результате которой никаких преступлений со стороны «музыкантов» выявлено не было.
«Мы провели внутреннюю проверку на предмет преступлений ЧВК "Вагнер", но ничего порочащего не обнаружили. Поэтому, если у кого-то есть информация о преступлениях ЧВК "Вагнер", просим присылать ее нам на пресс-службу или публиковать в СМИ. Для того чтобы мы могли помочь нашим американским коллегам сформировать свою позицию», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель ранее направил письмо координатору Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джону Кирби. Пригожин задал ему всего один вопрос: «Какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?».