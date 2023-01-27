Шольц произнес речь об ответственности ФРГ в День памяти жертв Холокоста

Германия несет историческую ответственность за уничтожение евреев в период Второй мировой войны. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Глава немецкого правительства произнес речь об ответственности ФРГ в День памяти жертв Холокоста. Шольц подчеркнул, что такие события не должны повториться. Также он добавил, что Германия не забыла страдания евреев в прошлом столетии.
«Чтобы это никогда не повторилось, в День памяти жертв Холокоста мы напоминаем о нашей исторической ответственности», — говорится в речи Шольца.
Ранее в Польше провели мероприятия, посвященные освобождению Освенцима. Однако Варшава не пригласила российских дипломатов к участию в них.