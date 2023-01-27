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Памфилова после введения санкций Японии заявила об отсутствии активов за рубежом

Политика
Памфилова после введения санкций Японии заявила об отсутствии активов за рубежом

Руководитель ЦИК России Элла Памфилова отреагировала на решение властей Японии ввести против нее санкции. Глава комиссии призналась, что никогда не была в этой стране и не собирается ее посещать.

В беседе с РИА Новости председатель Центризбиркома отметила, что санкционные потуги антироссийской коалиции напоминают тараканьи бега. Участь таких стран незавидна, однако жалости к ним Памфилова не испытывает.

«Никаких активов за рубежом у меня в принципе нет и никогда не было, включая Японию», — подчеркнула глава ЦИК РФ.

Ранее сообщалось, что японский МИД ввел отдельные санкции против 14 лиц из ДНР, ЛНР, Крыма, Херсона и Запорожья.

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