Следователи СК совместно с ФСБ проводят обыск в здании Федеральной таможенной службы

Сотрудники Следственного комитета с поддержкой оперативников ФСБ проводят крупномасштабный обыск в здании Федеральной таможенной службы. Действия проходят в рамках уголовного дела, фигурантом которого ранее стал начальник информационно-технического таможенного управления службы Дмитрий Васильев.
Правоохранительные органы подозревают его в получении взятки более чем в 25 млн рублей. Он также может быть виновен в хищениях бюджетных средств, выделенных по госконтрактам на цифровизацию в рамках ведомства.