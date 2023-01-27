Украинская журналистка Соколовская: США исподтишка нанесли удар Зеленскому в его день рождения

США отдают предпочтение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Он является соперником президента Украины Владимира Зеленского, заявила журналистка Янина Соколовская.
Украинская журналистка прокомментировала события, произошедшие в день рождения Зеленского. По ее словам, США нанесли главе государства удар исподтишка.
Зеленский ожидал поздравления «со всех сторон» 25 января. Однако американское руководство затмило день рождения украинского лидера сообщением о Залужном.
«Они говорят прямо накануне дня рождения: "Ой, знаете, в Америке в октябре умер этнический украинец, бежавший в свое время в США, физик-ядерщик, завещал миллион Залужному – и Залужный отдал этот миллион долларов на нужды ВСУ". Прямо накануне дня рождения, ночью! И волна "Залужный дал миллион долларов на нужды ВСУ" накрывает волну поздравлений президента», — говорится в комментарии Соколовской.
Ранее стало известно, что немецкие власти согласились предоставить Киеву танки Leopard 2. В прессе этот жест описали как подарок ко дню рождения Зеленского. Однако некоторые эксперты охарактеризовали действия руководства Германии как предательство по отношению к гражданам ФРГ.