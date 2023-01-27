Украинская журналистка Соколовская: США исподтишка нанесли удар Зеленскому в его день рождения

Ранее стало известно, что немецкие власти согласились предоставить Киеву танки Leopard 2. В прессе этот жест описали как подарок ко дню рождения Зеленского. Однако некоторые эксперты охарактеризовали действия руководства Германии как предательство по отношению к гражданам ФРГ.