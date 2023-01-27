Протестующие заблокировали премьер-министра Гаити в аэропорту Порт-о-Пренсе

Во время инцидента премьер-министр возвращался из Аргентины после участия в саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств. Активисты заблокировали все наземные маршруты, поэтому Анри оказался заперт в самолете, но потом смог покинуть терминал аэропорта и скрыться.