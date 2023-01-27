Протестующие заблокировали премьер-министра Гаити в аэропорту Порт-о-Пренсе

Группа протестующих полицейских заблокировала премьер-министра Гаити Ариэля Анри в аэропорту имени Туссен-Лувертюра в Порт-о-Пренсе (столица Гаити), сообщают местные СМИ.
Силовики также атаковали резиденцию высокопоставленного лица. Причиной инцидента стало бездействие властей к убийствам сотрудников полиции криминальными группировками, которые контролируют районы Порт-о-Пренсе. Жертвами преступников стали более десяти правоохранителей.
Во время инцидента премьер-министр возвращался из Аргентины после участия в саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств. Активисты заблокировали все наземные маршруты, поэтому Анри оказался заперт в самолете, но потом смог покинуть терминал аэропорта и скрыться.