Клара Новикова объяснила, почему не собирается выступать в Донбассе

Народная артистка РФ, юмористка Клара Новикова заявила, что не собирается выступать в Донбассе. Она объяснила, что не поедет в регион с концертами из-за преклонного возраста.
На вопрос журналистов, почему артистка не хочет отправиться с концертами в какой-нибудь госпиталь, Новикова объяснила, что ведет тихую жизнь и занимается своей профессией. По словам юмористки, такие поездки не подходят для ее возраста.
«Я имею право не ездить в Донбасс, поскольку мне не 15 лет. Давайте мы не будем на эту тему разговаривать», — пояснила в беседе с «Абзацем» артиста эстрады.
Новикова сочла такой вопрос провокационным и отметила, что именно по этой причине не появляется на различных ток-шоу. Юмористка резюмировала, что собирает аншлаги и до сих популярна благодаря «отсутствию интрижек и сплетен».
Помимо внуков и детей юмористка не забывает и о личной жизни. Недавно Клара Новикова рассказала, что у нее есть молодой возлюбленный, которого она воспитывает. И очень сокрушалась, что в магазинах у нее просят пенсионное удостоверение, подчеркивая преклонный возраст.