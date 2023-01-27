Клара Новикова объяснила, почему не собирается выступать в Донбассе

Помимо внуков и детей юмористка не забывает и о личной жизни. Недавно Клара Новикова рассказала, что у нее есть молодой возлюбленный, которого она воспитывает. И очень сокрушалась, что в магазинах у нее просят пенсионное удостоверение, подчеркивая преклонный возраст.