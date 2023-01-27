Суздальского мэра обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм

Межрайонная прокуратура Суздаля инициировала проверку соблюдения правил закона в сфере очистки городских улиц от снега. Правоохранители выявили серьезные нарушения. Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», на территории Суздаля, также как и на территории других н. п. имеются специальные места для вывоза снега с городских улиц. Всего в Суздале организованы три таких места.
Проверка показала, что содержатся эти зоны с грубыми нарушениями санитарных норм. На снежных складах нет водонепроницаемого покрытия и обваловки сплошным земляным валом. Данные нарушения могут стать причиной загрязнения используемого земельного участка и нанести вред окружающей среде.
Прокуратура передала в суд иск с требованием заставить администрацию города привести площадки в надлежащий вид. В настоящее время иск находится на этапе рассмотрения. Также прокурор завел дело об административном правонарушении в отношении главы администрации города Суздаля. Мэра обвиняют в нарушении закона в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей.