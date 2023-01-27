Придыбайло: катастрофическое положение Украины на востоке захлестнуло не только Киев

Положение дел на Украине стремительно ухудшается, причем не только в зоне боевых действий и прифронтовых регионах, но и в тех западных областях, жители которых еще недавно снисходительно посматривали на восток страны, не вылезая из баров и ресторанов.
Об этом в комментарии информагентству «Журналистская правда» пишет специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.
По его словам, если оценивать ситуацию, в которой находится президент Украины Владимир Зеленский, то ее, используя шахматную терминологию, можно назвать цугцвангом. Ведь любое дальнейшее действие властей Украины неизбежно ведет к ухудшению текущего положения.
«Что касается катастрофического положения для Украины на Востоке. Оно уже захлестнуло другие регионы, включая Киев. Особенно безмерная мобилизация, которая сейчас проводится, – убежден журналист. – Если раньше ее проводили в основном в восточных регионах, и, условно, Львов, Ивано-Франковск спокойно сидел, пил чай, кофе и алкоголь в своих барах и ресторанах, то сейчас это докатилось до западных территорий Украины. Это, как раз-таки и начало конца».
Кроме того, очень показательна прокатившаяся по Украине волна отставок высокопоставленных чиновников. Эти увольнения были вызваны желанием Зеленского продемонстрировать ведущуюся в стране борьбу с коррупцией. И к тому же этих увольнений требовали от Киева западные партнеры, открыто указывающие на коррумпированность украинского режима.
Учитывая, что киевский режим все же выпросил у стран НАТО поставки тяжелой техники, в частности, танки Abrams и Leopard, о чем было сообщено на днях, на Западе не хотели бы, чтобы что-то из этой техники было перепродано на черном рынке, предполагает Придыбайло.
«Тем более, как мы понимаем, не со всеми украинский режим хотел делиться», – добавил журналист.
Таким образом, ситуация, в которой оказался Зеленский – это, очевидно, цугцванг. И остается только наблюдать за тем, какие очередные ходы предпримет украинский президент, учитывая не очень хорошие перспективы.