Придыбайло: катастрофическое положение Украины на востоке захлестнуло не только Киев

Учитывая, что киевский режим все же выпросил у стран НАТО поставки тяжелой техники, в частности, танки Abrams и Leopard, о чем было сообщено на днях, на Западе не хотели бы, чтобы что-то из этой техники было перепродано на черном рынке, предполагает Придыбайло.