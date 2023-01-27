Сжегший Коран радикал пригрозил Эрдогану новыми акциями из-за вопроса о членстве Швеции в НАТО

Напомним, что Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Швеции. При этом политик получил разрешение на проведение акции у местных властей. Эрдоган, комментируя инцидент, заявил, что Стокгольму не следует ожидать поддержку со стороны Анкары в вопросе вступления в НАТО.