Сжегший Коран радикал пригрозил Эрдогану новыми акциями из-за вопроса о членстве Швеции в НАТО

Политик Расмус Палудан, который сжег Коран в Стокгольме, призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принять Швецию в НАТО. Об этом написала газета Aftonbladet.
Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» отметил, что дальнейшие акции зависят от турецкого лидера. По его словам, он готов организовать новые экстремистские выпады, если Анкара продолжит «не пускать Швецию в НАТО». В случае присоединения Стокгольма к блоку он пообещал не повторять подобные акции.
Напомним, что Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Швеции. При этом политик получил разрешение на проведение акции у местных властей. Эрдоган, комментируя инцидент, заявил, что Стокгольму не следует ожидать поддержку со стороны Анкары в вопросе вступления в НАТО.