Украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска россиян

Сборная Украины может не выступить на летней Олимпиаде 2024 года в случае допуска к участию в ней России.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт призвал международные организации не допустить возвращения россиян и белорусов на международные турниры во время проведения специальной военной операции. Об этом он написал в социальных сетях. Гутцайт не исключил, что украинские спортсмены бойкотируют следующую Олимпиаду в случае допуска к участию в ней сборных России и Белоруссии.
«Если нас не услышат, не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде», — отметил он.
В конце февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранять российских и белорусских турниров от участия в турнирах под своей эгидой. Это связано с проведеним спецоперации ВС РФ на Украине.