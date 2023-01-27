Украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска россиян

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт призвал международные организации не допустить возвращения россиян и белорусов на международные турниры во время проведения специальной военной операции. Об этом он написал в социальных сетях. Гутцайт не исключил, что украинские спортсмены бойкотируют следующую Олимпиаду в случае допуска к участию в ней сборных России и Белоруссии.