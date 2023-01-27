Житель Мурманской области запечатлел на видео завораживающее северное сияние

Северное сияние порадовало жителей региона. Зеленое свечение можно было наблюдать на 45 километре автомобильной дороги «Лотта». Отмечается, что туристы со всей России и иностранцы съезжаются полюбоваться удивительным природным явлением в период с конца августа по апрель.