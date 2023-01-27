Житель Мурманской области запечатлел на видео завораживающее северное сияние

Мощную световую вспышку сняли на видео в Мурманской области. Ролик местного жителя Артема Ершова набрал уже десятки тысяч просмотров.
Северное сияние порадовало жителей региона. Зеленое свечение можно было наблюдать на 45 километре автомобильной дороги «Лотта». Отмечается, что туристы со всей России и иностранцы съезжаются полюбоваться удивительным природным явлением в период с конца августа по апрель.
Ученые Института прикладной геофизики Росгидромета зафиксировали на Солнце сильную вспышку самого высокого класса. Эта активность может увеличить риск инсультов и инфарктов для людей на Земле, сообщает телеканал «360».