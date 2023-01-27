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Один человек стал жертвой нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Происшествия
Один человек стал жертвой нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Неизвестные совершили нападение на посольство Азербайджана в иранском Тегеране. Погиб один человек. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, смертельные травмы получил сотрудник, отвечавший за охрану дипмиссии. Еще одному гражданину потребовалась медицинская помощь. Информация о состоянии пострадавшего не поступала.

Инициировано срочное расследование. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. На данный момент силовики задержали одного подозреваемого.

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