Один человек стал жертвой нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Неизвестные совершили нападение на посольство Азербайджана в иранском Тегеране. Погиб один человек. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, смертельные травмы получил сотрудник, отвечавший за охрану дипмиссии. Еще одному гражданину потребовалась медицинская помощь. Информация о состоянии пострадавшего не поступала.
Инициировано срочное расследование. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. На данный момент силовики задержали одного подозреваемого.