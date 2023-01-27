Юридическая служба ЕС дала легальные обоснования для использования замороженных активов РФ

Европейские юристы предоставили легальные обоснования для временного использования части ранее замороженных активов Центробанка РФ. Это относится к средствам в объеме 33,8 млрд евро, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Власти Евросоюза до этого не сумели найти легальных средств, чтобы арестовать российские активы. Теперь деньги рассчитывают вложить для получения прибыли, которая позже будет отправлена на поддержку Украины.
Bloomberg также сообщает, что ЕС обязуется вернуть средства после управления активами. Если в результате манипуляций будут получены убытки, то страны-члены ЕС будет обязаны возместить Москве ущерб.