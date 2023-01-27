В Госдуме предложили улучшать демографию с помощью раздачи земель иностранцам

Для демографического роста в России депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил бесплатно раздавать земельные участки европейцам и американцам, тем самым завлекая их в страну.
«Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: "Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!" Люди оттуда ломанутся», — полагает собеседник Ura.ru.
Депутат считает, что 7 млн европейцев и американцев из «ада и ужаса» с удовольствием приедут в Россию, чтобы окунуться в другую культуру, в которой нормально иметь в семье «трое, четверо, пятеро, шестеро детей». Гусев намекнул, что страна потеряла десятки миллионов человек с 1991 года, и сейчас пора это исправлять.
По его словам, только за прошедший год россиян стало меньше на полтора миллиона человек: на 800 тысяч по официальным данным, и еще такое же количество «колобков» разъехалось по всему свету.
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