В Госдуме предложили улучшать демографию с помощью раздачи земель иностранцам

Депутат считает, что 7 млн европейцев и американцев из «ада и ужаса» с удовольствием приедут в Россию, чтобы окунуться в другую культуру, в которой нормально иметь в семье «трое, четверо, пятеро, шестеро детей». Гусев намекнул, что страна потеряла десятки миллионов человек с 1991 года, и сейчас пора это исправлять.