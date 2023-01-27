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Чемезов сообщил о разработке малоразмерных дронов, которые способны атаковать в составе роя

Армия
Чемезов сообщил о разработке малоразмерных дронов, которые способны атаковать в составе роя

Специалисты Ростеха создают для нужд спецоперации по защите Донбасса разведывательно-ударные дроны, которые способные наносить точные удары по неприятельским позициям в составе роя. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации Сергей Чемезов.

Роль беспилотной авиации в ходе СВО существенно возросла, отметил Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.

«Создаются… малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию», — отметил спикер.

Чемезов добавил, что новые беспилотники Ростеха смогут сбрасывать гранаты на позиции противника и действовать как ударный рой дронов.

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