Джонсон осадил украинскую журналистку после ее выпада в адрес россиян

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон жестко ответил украинской журналистке после ее фразы о россиянах. Политик выступил в эфире телеканала «Рада».
Согласно полученной информации, представитель СМИ сравнила россиян с нацистами. Такое высказывание не понравилось Джонсону. Он посоветовал журналистке быть аккуратнее с подобными сравнениями.
«Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов», – осадил Джонсон журналистку.
Экс-премьер добавил, что потери также коснулись украинцев.
Ранее стало известно, что Борис Джонсон посетил Украину. Политик провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.