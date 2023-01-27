Британка Андреа пожаловалась на шокирующее отношение украинской беженки к местным жителям

Жительница британского города Бирмингем рассказала о поведении украинской беженки, которую она вместе с ее сыном приютила у себя дома.
Женщина по имени Андреа проживает в районе с представителями разных национальностей. Она призналась, украинка была не в восторге от подобного окружения и не всегда «принимала во внимание культурные различия».
«Мы были совершенно шокированы тем, как трудно ей было принять разные культуры. Слишком много мусульман, слишком много людей с разным цветом кожи», — заявила Андреа телеканалу Channel 4.
Сына украинки также отправили в школу, где обучались преимущественно темнокожие дети и ребята-выходцы из стран Азии. Такой расклад также вызвал недовольство беженки. Как результат Андреа и переселенка расторгли контракт о проживании, сообщает телеканал «360».