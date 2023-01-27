Трамп заявил о способности остановить конфликт на Украине в течение 24 часов

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил о способности урегулировать конфликт на Украине за один день. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.
По словам экс-главы государства, если бы он занимал пост руководителя Белого дома, то между Москвой и Киевом не было бы конфликта.
«Но даже сейчас, будучи президентом, я бы смог договориться о прекращении этой ужасной войны в течение 24 часов», — говорится в публикации Трампа.
Ранее сообщалось, что бывший американский лидер предупредил о риске начала ядерной войны из-за передачи западных танков Украине. По словам Трампа, этот безумный конфликт необходимо остановить прямо сейчас.