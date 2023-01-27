Сбежавший из России Никита Кукушкин не забрал с собой страдающую от Альцгеймера мать

Актер Никита Кукушкин, снявшийся в сериалах «Метод» и «Карамора», сбежал вместе с супругой и дочерью в Европу. Артист оставил в России мать, которая страдает от синдрома Альцгеймера.
Артисту вручили повестку после начала частичной мобилизации в стране. Он моментально принял решение оставить родину. Кукушкин также забрал с собой семью. Фанаты и коллеги обрушились с критикой на звезду «Метода» за этот поступок.
Актер не стал вывозить из страны мать, которая страдает от Альцгеймера. Но он старается общаться с ней даже на большом расстоянии.
«Она со мной всегда. Так как она со мной всегда, я думаю о ней постоянно. Я всегда мыслями там», — заявил Кукушкин в выпуске YouTube-шоу журналистки Екатерины Гордеевой (признана иноагентом в РФ).
Он уточнил, что раз в неделю приезжал к матери во время пребывания в России. В современных условиях ему сложно планировать дату новой встречи. Киноактер признался, что хочет быстрее вернуться на родину. Однако он не знает, когда это произойдет.