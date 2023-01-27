Байден в речи о своих ляпах допустил очередную оговорку

Президент США Джо Байден попытался пошутить о своих оговорках и тут же оконфузился. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Глава государства выступал в Спрингфилде. Он вышел на сцену и попросил присутствующих присесть. Также политик вспомнил свой ляп, когда на мероприятии призвал участников занять сидячие места, которые там отсутствовали.
«Говорили, что Байден действительно глуп и не знает об этом», – пошутил лидер.
Затем политик обратился к «конгрессмену Дагу», перепутав имя члена палаты представителей Дона Бейера. Дальше глава государств поблагодарил его за помощь в организации мероприятия.
Напомним, что Джо Байден регулярно попадает в неловкие ситуации. Он уже несколько раз называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.