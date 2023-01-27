Сенатор Джабаров раскрыл реальный смысл заявления США о смягчении антироссийских санкций

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о возможном смягчении антироссийских санкций в обмен на вывод российских войск с Украины. Об этом сенатор написал в Telegram.
Как отметил парламентарий, подобные заявления вызывают удивление и раздражение. Он обратил внимание, что американские власти подняли тему смягчения ограничений именно тогда, когда стратегическая обстановка в зоне спецоперации стала меняться в пользу России.
«Цель все та же. Использовать время для дальнейшей милитаризации киевского режима и переброски на Украину современного наступательного оружия», — объяснил Джабаров.
Специальная операция на Украине стартовала в феврале 2022 года. В Кремле не раз подчеркивали, что целью кампании является демилитаризация и денацификация соседней страны.