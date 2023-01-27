Сенатор Джабаров раскрыл реальный смысл заявления США о смягчении антироссийских санкций

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о возможном смягчении антироссийских санкций в обмен на вывод российских войск с Украины. Об этом сенатор написал в Telegram.