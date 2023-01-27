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Овечкин забросил 812-ю шайбу в НХЛ и помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»

Спорт
Овечкин забросил 812-ю шайбу в НХЛ и помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередной шайбой в матче НХЛ против «Питтсбург Пингвинз».

Хоккеисты «Вашингтона» одержали победу в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга», который прошел на «Кэпитал Уан-Арене». Основное время игры закончилось со счетом 2:2. Одну из шайб в составе хозяев забросил российский форвард Александр Овечкин, которому ассистировали его соотечественники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Очередной гол стал для капитана «столичных» 812-м за карьеру в НХЛ. Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, сократил отставание от лидирующего канадца Уэйна Гретцки до 82 шайб.

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