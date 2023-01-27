Овечкин забросил 812-ю шайбу в НХЛ и помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»

Хоккеисты «Вашингтона» одержали победу в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга», который прошел на «Кэпитал Уан-Арене». Основное время игры закончилось со счетом 2:2. Одну из шайб в составе хозяев забросил российский форвард Александр Овечкин, которому ассистировали его соотечественники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.