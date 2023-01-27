Читателей британского издания The Daily Mail удивила очередная просьба президента Украины Владимира Зеленского к Западу. Он попросил передать ВСУ боевые самолеты и дальнобойные ракеты.
Большинство комментаторов пришло к выводу, что просьбы Зеленского доведут мир до полномасштабного конфликта. Некоторые вовсе сравнили его с безумцем.
«Он поведет нас всех по пути невозврата... Он сошел с ума», — написал Bristol2023.
Читатели издания считают, что украинские власти во главе с Зеленским набивают свои карманы деньгами, получая многомиллиардную помощь из-за рубежа. Единственным правильным для Киева решением они назвали прошение мира.