Захарова: Берлин должен прояснить статус Германии в украинском конфликте

В министерстве иностранных дел Германии ранее заявили, что оказание помощи Украине не делает Берлин участником конфликта. Так ведомство поспешило прокомментировать слова Анналены Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге, где она объявила, что ФРГ и вся Европа находится в прямой конфронтации с Россией.