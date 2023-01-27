Захарова: Берлин должен прояснить статус Германии в украинском конфликте

Немецкому послу в РФ следует прояснить позицию ФРГ по статусу страны в украинском конфликте. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в Telegram.
В министерстве иностранных дел Германии ранее заявили, что оказание помощи Украине не делает Берлин участником конфликта. Так ведомство поспешило прокомментировать слова Анналены Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге, где она объявила, что ФРГ и вся Европа находится в прямой конфронтации с Россией.
«Они сами понимают, что несут?» — поинтересовалась Захарова.
Поскольку ведомство делает столь противоречивые заявления, необходимы разъяснения, считает офпред МИД РФ.