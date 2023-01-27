Япония вводит новый пакет санкций против России с эмбарго на экспорт медоборудования

Помимо прочего, японская сторона запрещает продавать в Россию препараты, ядерные материалы и устройства, а также оборудования для обнаружения взрывчатки и сами взрывчатые вещества. В заявлении ведомства говорится, что Токио запрещает экспортировать продукцию, которая может служить «для укрепления военной мощи» Москвы.