Япония вводит новый пакет санкций против России с эмбарго на экспорт медоборудования

Токио анонсировал новый пакет антироссийских санкций, который подразумевает запрет на ввоз в РФ, в том числе, роботов, вакцин и медицинского оборудования. Об этом сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
Помимо прочего, японская сторона запрещает продавать в Россию препараты, ядерные материалы и устройства, а также оборудования для обнаружения взрывчатки и сами взрывчатые вещества. В заявлении ведомства говорится, что Токио запрещает экспортировать продукцию, которая может служить «для укрепления военной мощи» Москвы.
Помимо этого, под эмбарго попали дубинки, дактилоскопический порошок, слезоточивый газ, портативные электрогенераторы и другое. Японские власти также добавили в санкционный список 22 физлиц и три компании, чьи активы в местных банках будут заморожены.