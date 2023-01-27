Япония запретит ввоз радиоактивных материалов и ядерного оборудования в Россию

Новые антироссийские санкции со стороны Японии начнут действовать 3 февраля. Они накладывают запрет на экспорт радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа в РФ.
Санкции также распространяются на роботов, вакцины и медицинское оборудование. Их ввоз на территорию России с 3 февраля тоже будет запрещен, уточнили в японском министерстве экономики.
Всего в новом списке более 80 наименований. Токио не в первый раз вводит рестрикции в отношении России. Так, санкции затрагивают свыше 900 человек и 50 организаций.