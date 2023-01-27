Глава МИД Лавров: США и Европа стремятся восстановить колониализм в Африке

Соединенные Штаты и европейские страны пытаются восстановить колониальную зависимость Африки, требуя от государств континента не вести дел с Россией. Об этом заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров в беседе с журналистами.
Министр отметил, что на африканском континенте регулярно появляются делегации из США, Великобритании и других стран Европы, которые «с упорством, достойным лучшего применения» призывают африканцев отказаться сотрудничать с РФ. От Африки также требуют «не выбиваться из общей дисциплины», под которой Запад понимает восстановление нового колониализма, уверен Лавров.
«Богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. И эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад хочет сохранить и сегодня», — сказал министр по итогам визита в Эритрею.
По мнению Лаврова, западные журналисты также пытались «извращенно, искаженно» осветить его африканское турне. По словам главы российской дипломатии, СМИ Запада старались выдать визиты делегации Москвы за «картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа».