Глава МИД Лавров: США и Европа стремятся восстановить колониализм в Африке

Министр отметил, что на африканском континенте регулярно появляются делегации из США, Великобритании и других стран Европы, которые «с упорством, достойным лучшего применения» призывают африканцев отказаться сотрудничать с РФ. От Африки также требуют «не выбиваться из общей дисциплины», под которой Запад понимает восстановление нового колониализма, уверен Лавров.