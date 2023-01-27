Казахастан обновил правила въезда иностранцев в страну

Вступили в силу изменения правил въезда иностранцев в Казахстан. Так, был отменен «визаран», предполагающий многократное обнуление срока пребывания в стране.
Изменения также регулируют допустимый срок нахождения в стране. Теперь граждане ЕАЭС смогут пребывать на территории Казахстана не более 90 суток в течение 180 дней. Для остальных этот период уменьшается до 30 суток.
Кроме того, иностранцы больше не смогут обновлять свой срок пребывания на территории Казахстана, уточняется в документе. Ранее такой способ был доступен при выезде из республики на короткий срок.
Одним из факторов, повлиявших на изменение правил, стало прибытие большого числа российских граждан. При этом уточняется, что данное обстоятельство не было первопричиной.