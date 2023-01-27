ФРГ отказалась считать себя стороной конфликта на Украине после заявления Бербок

Министерство иностранных дел Германии поспешило оправдаться за слова своего главы Анналены Бербок и заявило, что Берлин не является стороной конфликта на Украине. Соответствующий вопрос был задан газетой Bild.
Бербок на заседании ПАСЕ заявила, что страны Европу «ведут войну против России» и призвала союзников приложить больше усилий для помощи Украине и не искать виноватых среди друзей. Позже МИД ФРГ попытался объяснить высказывание главы ведомства.
«На встрече с членами ПАСЕ 24 января министр иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна совместно выступить против», — говорится в заявлении.
Таким образом Берлин и другие западные страны оказывают Украине поддержку в осуществлении своего индивидуального права на самооборону. Оно является одним из основных принципов международного права, закрепленного в уставе ООН.