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ФРГ отказалась считать себя стороной конфликта на Украине после заявления Бербок

Политика
ФРГ отказалась считать себя стороной конфликта на Украине после заявления Бербок

Министерство иностранных дел Германии поспешило оправдаться за слова своего главы Анналены Бербок и заявило, что Берлин не является стороной конфликта на Украине. Соответствующий вопрос был задан газетой Bild.

Бербок на заседании ПАСЕ заявила, что страны Европу «ведут войну против России» и призвала союзников приложить больше усилий для помощи Украине и не искать виноватых среди друзей. Позже МИД ФРГ попытался объяснить высказывание главы ведомства.

«На встрече с членами ПАСЕ 24 января министр иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна совместно выступить против», — говорится в заявлении.

Таким образом Берлин и другие западные страны оказывают Украине поддержку в осуществлении своего индивидуального права на самооборону. Оно является одним из основных принципов международного права, закрепленного в уставе ООН.

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