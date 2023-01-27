«Я найду способ»: Пригожин заявил, что при необходимости поможет жителям Петербурга получить ответы от Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил прямую линию с горожанами на 28 января. Предприниматель Евгений Пригожин в связи с этим рассказал, будет ли он комментировать вопросы петербуржцев.
В прошлом году бизнесмен отобрал ряд вопросов и дал свой комментарий по каждому изданию «Невские новости». Журналисты поинтересовались, сохранится ли такая практика в этот раз. Ответ Пригожина приводит пресс-служба компании «Конкорд».
«Как я уже и говорил, я буду хранить режим молчания. Но что-то мне подсказывает, что горожане сами могут обратиться к губернатору и записаться к нему на прием со всеми волнующими их проблемами», — заявил Пригожин.
Однако, по словам предпринимателя, если Беглов не сможет дать горожанам обратную связь, то он «найдет способ», чтобы вопросы не остались без ответов. Сами петербуржцы подняли на странице губернатора более двух тысяч волнующих их тем.