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Российский «Терминатор» уничтожил опорные пункты ВСУ в Кременной

Армия
Российский «Терминатор» уничтожил опорные пункты ВСУ в Кременной

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» ударила по оборонительному пункту украинской армии в районе Кременной (Луганская Народная Республика). Кадры с участка спецоперации показал корреспондент РИА Новости.

Выявить позиции бойцов ВСУ получилось благодаря работе расчета беспилотника из Западного военного округа. После этого экипаж «Терминатора» ударил по противнику из пары 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17.

«Расчет БПЛА обнаружил очередную позицию, сейчас связываюсь с "коробочкой", для того чтобы отработать», — сказал командир с позывным «Морячок».

Офицер отметил, что «работа будет производиться с того же места, где работал танк». После того, как боевая машина отработала по опорному пункту, на позиции зайдут пехотинцы.

#БМПТ Терминатор #кременная #Донбасс