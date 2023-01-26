МИД Венгрии призвал «супердержавы» обсуждать переговоры вместо поставок оружия на Украину

Мировым «супердержавам» необходимо приступить к переговорам по конфликту на Украине, а не обсуждать поставки вооружения. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, Будапешт верит, что странам следует сконцентрироваться не на военной помощи Украине, а на прекращении огня. Он призвал лидеров «супердержав» сесть за стол переговоров, чтобы как можно скорее «достичь мира по соседству с нами», а не продлевать конфликт.
«Мы верим, что вместо того, чтобы поставлять все больше оружия, стоит сконцентрироваться на том, чтобы наступило прекращение огня и начались мирные переговоры», — заявил Сийярто на заседании Совета безопасности ООН.
Министр добавил, что Венгрия заплатила «большую цену» в украинском конфликте. По его словам, государство уже столкнулось с негативными экономическими последствиями кризиса. Он также напомнил, что в данном конфликте погибают закарпатские венгры, мобилизованные в украинскую армию.