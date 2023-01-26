МИД Венгрии призвал «супердержавы» обсуждать переговоры вместо поставок оружия на Украину

По его словам, Будапешт верит, что странам следует сконцентрироваться не на военной помощи Украине, а на прекращении огня. Он призвал лидеров «супердержав» сесть за стол переговоров, чтобы как можно скорее «достичь мира по соседству с нами», а не продлевать конфликт.

