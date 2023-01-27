Борис Джонсон окрестил «дипломатической имитацией» переговоры в нормандском формате

Нормандский формат, созданный в прошлом для мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, представлял собой «дипломатическую имитацию». Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу «Рада».
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что заключение Минских соглашений стало «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». Слова экс-канцлера ФРГ также подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
«Какие-то санкции (против РФ) мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию — нормандский процесс, и ничего не добились», — признался Борис Джонсон.
Российский президент Владимир Путин позже заявил, что слова Ангелы Меркель про Минские соглашения оказались для него совершенно неожиданными и разочаровывающими.