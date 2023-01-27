Борис Джонсон окрестил «дипломатической имитацией» переговоры в нормандском формате

Нормандский формат, созданный в прошлом для мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, представлял собой «дипломатическую имитацию». Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу «Рада».