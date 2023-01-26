С Новым Годом!

ООН ушла от ответа на вопрос о передаче танков Украине

Политика
ООН ушла от ответа на вопрос о передаче танков Украине

Организация Объединенных Наций не намерена комментировать отправку танков на Украину. Такое заявление сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он провел брифинг, во время которого один из журналистов задал вопрос о массовых поставках танков на Украину. По словам Дюжаррика, в ООН не собираются «выступать с комментариями каждый раз», когда Киев получает новое вооружение. Он также ответил, с чем бы хотел обратиться к сторонам конфликта.

«Чего мы хотели бы видеть — так это справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — заявил Дюжаррик.

Он добавил, что до сих пор ООН не движется в данном направлении. Однако это не помешает организации продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь.

#поставка танков украине #оон #Украина #конфликт на Украине #поставка танков