ООН ушла от ответа на вопрос о передаче танков Украине

Он провел брифинг, во время которого один из журналистов задал вопрос о массовых поставках танков на Украину. По словам Дюжаррика, в ООН не собираются «выступать с комментариями каждый раз», когда Киев получает новое вооружение. Он также ответил, с чем бы хотел обратиться к сторонам конфликта.