Иванов высмеял попытку американских властей «запугать» СОМБ санкциями

Введение американских рестрикций против Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) – это «признание», но признание Вашингтона в собственной слабости и лицемерности. Таким образом глава СОМБ Александр Иванов отреагировал на внесение организации и себя лично в санкционный список США.
Директор организации отметил, что американская сторона страшится успехов и развития африканских стран. Иванов убежден, что в сферу интересов вашингтонских резидентов не входит подъем и благополучие государств Черного континента.
«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело против меня и моих коллег санкции. Сразу же скажу, что такого признания американцев в собственной слабости и лицемерности я никак не мог ожидать!» — сказал Александр Иванов.
Он в очередной раз напомнил, что СОМБ занимается образовательной деятельностью в Центральноафриканской Республике, поскольку к Содружеству обратилось законное правительство африканского государства. По словам Иванова, специалисты работают в стране в контакте с ООН и в соответствии со всеми нормами международного права.
«Именно благодаря работе российских инструкторов СОМБ в ЦАР удалось остановить войну и затяжной кризис безопасности и в результате спасти десятки тысяч невинных жизней!» — подчеркнул лидер СОМБ.
Он добавил, что напугать санкциями СОМБ вряд ли получится. Причина кроется в том, что ни у Иванова, ни у «других парней, обучающих центральноафриканцев правильно держать автомат Калашникова в джунглях», не может быть активов в США.
Александр Иванов уверен, что СОМБ продолжит работать и выполнять свои обязательства перед союзниками, вопреки санкционным ограничениям. Глава российских инструкторов в ЦАР также подчеркнул, что победа будет за правдой, «а правда на нашей стороне».