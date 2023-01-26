Власти Испании с 7 февраля могут смягчить масочный режим в стране

Обязательное ношение масок в общественном транспорте могут отменить в Испании с 7 февраля. Об этом в своем Telegram-канале написала блогер Алена Бердова, которая проживает в европейской стране.
Масочный режим сохранится в медицинских учреждениях, аптеках и оптиках. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Большинство стран мира отменили масочный режим, введенный из-за распространения коронавируса, еще в прошлом году. Испанские власти на протяжении долгого времени противились снятию ограничений, поскольку считали инфекцию недостаточно изученной.