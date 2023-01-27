«Не готовы отступать». Политолог Шатров объяснил, почему Запад идет на поводу у Киева

Западные страны задирают ставки с поставками Киеву тяжелых вооружений, так как они уверены, что, если поднатужатся и очень постараются, они сумеют одолеть Россию, и им в итоге даже не придется извиняться за обман.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Игорь Шатров, комментируя «разыгравшийся аппетит» киевского режима.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что его стране нужно, чтобы Запад, помимо современных танков, предоставил ей боевые самолеты и ракеты дальнего действия.
Причем с этими требованиями украинский лидер выступил уже на следующий день после того, как стало известно, что Берлин согласился передать Киеву 14 танков Leopard 2, а также разрешил другим европейским странам реэкспорт немецкой военной техники. А Соединенные Штаты в тот же день сообщили о готовности передать Украине 31 танк Abrams.
«Аппетит приходит во время еды. Не успели танки прийти на Украину, стоило только Соединенным Штатам их пообещать, как сразу же прозвучали заявления Киева о необходимости поставки дальнобойных ракет и самолетов», – заявил по этому поводу Игорь Шатров.
И тут же, напоминает он, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поспешил заявить, что этого – поставок Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет – никогда не произойдет. Хотя точно то же самое, Шольц совсем недавно говорил и по поводу танков Leopard 2. А затем было объявлено, что Киев все же получит современные немецкие танки.
«И вот это должно нас не просто насторожить, а должно повысить нашу бдительность, – считает политолог. – У них очень серьезные намерения, они не готовы отступать. Они настолько задрали ставки, они настолько уверены, что стоит еще поднатужиться, поднапрячься, и у них все получится, что они готовы поднатужиться, поднапрячься. Они специально нас сейчас убаюкивают».
Но у России, подчеркивает Шатров, больше нет доверия к западным политикам. И она не должна обольщаться заявлениями Германии о том, что решение Берлина о поставках танков Украине не должно отразиться на его отношениях с Москвой, что российско-немецкие отношения не должны испортиться из-за этого.
«Да вы в своем уме? Вы о чем говорите? Вы собираетесь сюда направить танки с известными нам крестами и хотите сказать, что это никак не повлияет на наши отношения? – возмутился политолог. – Поразительно! Это говорит лишь о том, что они рассчитывают в итоге победить и что им не придется потом извиняться».
Напомним, ранее простые немцы – читатели газеты Die Welt – выразили недоумение по поводу заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что помимо современных западных танков Киеву требуются еще и самолеты с ракетами большой дальности.
По мнению комментаторов, если Германия и на этот раз пойдет навстречу неуемному в своих желаниях киевскому режиму, тот в следующий раз потребует ядерные бомбы.