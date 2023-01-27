«Не готовы отступать». Политолог Шатров объяснил, почему Запад идет на поводу у Киева

И тут же, напоминает он, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поспешил заявить, что этого – поставок Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет – никогда не произойдет. Хотя точно то же самое, Шольц совсем недавно говорил и по поводу танков Leopard 2. А затем было объявлено, что Киев все же получит современные немецкие танки.