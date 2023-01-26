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Основатель Microsoft Билл Гейтс посчитал киевское правительство одним из худших в мире

Политика
Основатель Microsoft Билл Гейтс посчитал киевское правительство одним из худших в мире

Правительство в Киеве является одним из худших в мире. Такое мнение выразил основатель Microsoft Билл Гейтс в ходе выступления в Институте Лоуи.

Билл Гейтс пожалел украинский народ, который вынужден жить при таком режиме. По его словам, в киевском правительстве процветает коррупция, и все находится под контролем богатых людей.

«Украинское правительство — одно из худших в мире», — добавил американский миллиардер.

В ходе выступления Билл Гейтс похвалил украинские сельскохозяйственные угодья. Он посчитал их намного плодороднее, чем в Соединенных Штатах. Это указывает на «большой потенциал» государства, заключил бизнесмен.

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