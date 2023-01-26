Прилепин отправился в зону спецоперации на Украине по контракту с Росгвардией

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин принял решение отправиться в зону специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.
Представители Прилепина сообщили, что он заключил контракт с Росгвардией. В дальнейшем сопредседатель СРЗП будет проходить службу и участвовать в выполнении боевых задач. Уточняется, что после начала спецоперации он занимался организацией гуманитарных миссий на новых территориях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос о возможном изменении статуса спецоперации на Украине. По его словам, эта тема не стоит на повестке дня.