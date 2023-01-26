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Владимир Путин: большинство уничтоженных нацистами евреев были гражданами СССР

Общество
Владимир Путин: большинство уничтоженных нацистами евреев были гражданами СССР

Президент России Владимир Путин накануне Международного дня памяти жертв Холокоста провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Борода.

Во время беседы глава государства напомнил, что у преступлений нацистов нет срока давности. Со своей стороны Россия выступает против их забвения.

«Большинство уничтоженных нацистами евреев были гражданами СССР, "это наша общая боль"», — добавил Владимир Путин.

Российский лидер также выразил сожаление, что многие страны не принимают участие в выявлении преступлений, совершенных нацистами.

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