Владимир Путин: большинство уничтоженных нацистами евреев были гражданами СССР

Президент России Владимир Путин накануне Международного дня памяти жертв Холокоста провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Борода.
Во время беседы глава государства напомнил, что у преступлений нацистов нет срока давности. Со своей стороны Россия выступает против их забвения.
«Большинство уничтоженных нацистами евреев были гражданами СССР, "это наша общая боль"», — добавил Владимир Путин.
Российский лидер также выразил сожаление, что многие страны не принимают участие в выявлении преступлений, совершенных нацистами.