«Мало верю в то, что Гиркин может оказаться эффективным»: Пригожин высказался о потенциальном новобранце ЧВК «Вагнер»

Эффективность бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на руководящей должности одного из штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» маловероятна, однако у него есть шанс проявить себя. Такое заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин.
Журналисты поинтересовались у предпринимателя, действительно ли его предложение Стрелкову вступить в ряды «музыкантов» было серьезным или же носило риторический характер.
«Безусловно, я мало верю в то, что Гиркин может оказаться эффективным и считаю, что вся его демагогия — это исключительно пиар и попытка срубить копеечку по-легкому. Но для того, чтобы либо охладить его пыл, либо убедиться в том, что чушь, которую он несет, на мой взгляд, имеет смысл, пускай приезжает. Сумеет воевать — хорошо. Убежит — будем считать дезертиром. Погибнет — похороним, как положено», — приводит комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Игорь Стрелков ранее нелестно высказался в адрес предпринимателя, раскритиковав его личность, а также пожелал успехов бойцам ЧВК «Вагнер», отметив их высокий уровень профессионализма. В ответ на это Пригожин предложил бывшему министру обороны ДНР присоединиться к штурмовому подразделению и проявить себя на передовой.