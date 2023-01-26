«Мало верю в то, что Гиркин может оказаться эффективным»: Пригожин высказался о потенциальном новобранце ЧВК «Вагнер»

Игорь Стрелков ранее нелестно высказался в адрес предпринимателя, раскритиковав его личность, а также пожелал успехов бойцам ЧВК «Вагнер», отметив их высокий уровень профессионализма. В ответ на это Пригожин предложил бывшему министру обороны ДНР присоединиться к штурмовому подразделению и проявить себя на передовой.